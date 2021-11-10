KAZKA, Alyona Alyona та інші зірки, яким пишні форми в кар'єрі тільки допомогли

Олександра Зарицька

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька впевнена - в наш час ти можеш бути будь-яким. А тому ніколи не сприймала коментарі хейтерів з приводу її форм всерйоз. За словами екс-учасниці проекту "Танці з зірками", головне для неї - відчувати себе комфортно в своєму тілі. На проекті зірка скинула близько 20 кг, наблизившись до своєї оптимальної ваги в 80 кг.

В той же час Саша вважає, що 99% незадоволені людей своєю зовнішністю, і це ніяк не пов'язано з кілограмами. Сама вона прагне знайти гармонію, навчившись приймати своє тіло. А ще - приділяти йому увагу.

Олександра Зарицька (фото: instagram.com/kazka.band)

"Мені потрібно просто відчувати себе комфортно, мені треба знати, що я можу на біговій доріжці пройти годину, що я можу нормально позайматися і у мене не буде задишки. Тому все-таки підтримувати себе дуже корисно", - міркує співачка.

Alyona Alyona

Українська реперша звикла кидати виклики як собі, так і суспільству. В одній з недавніх фотосесій дівчина оголилася, тим самим закликаючи любити своє тіло. При цьому вона підкреслює: приймати - не означає нічого не робити. Так, минулого року на карантині Олена влаштовувала собі челендж по схудненню. Співачка сміливо оприлюднила свою вагу - 127,4 кг і попросила підтримки публіки, щоб скинути зайві 29 кг.

Також артистка брала участь в танцювальному проекті, головним досягненням якого вважає можливість надихнути своїх шанувальників на танці і активний спосіб життя.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Кейт Аптон

Американська модель і актриса - приклад незвичайного поєднання модельної зовнішності і досить пишних форм, від яких божеволіє весь світ. Параметри не тільки не завадили Кейт ходити по подіуму нарівні зі "стандартними" моделями, прикрашати обкладинки глянцю, але і зробили її володаркою статусу найбажанішої жінки в світі за версією видання People.

Кейт Аптон (фото: instagram.com/kateupton)

Ешлі Грем

Одна з найвідоміших моделей plus size давно стала негласною королевою всіх жінок великої комплекції. Ешлі любить демонструвати любов до свого тіла, показуючи реальні фото з целюлітом і складочками. І від цього почуття шанувальників до зірки тільки посилюються. Як і агентів. Пишні форми Грем ніколи не були перешкодою до участі в модельному шоу або відвертій зйомці, навіть навпаки. Також Ешлі створила свою лінію купальників для жінок всіх розмірів, в яких кожна з нас може відчути себе сексуальною.

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Кім Кардашьян

Бізнесвумен, телезірка і одна з найвпливовіших жінок планети зробила пишні форми модними. Вона не тільки не прагнула зробити свою від природи апетитну фігуру більш стрункою, але і всіляко сприяла її впізнаваності, перетворивши на бренд. Сідниці Кім - особливий предмет її гордості та вічних суперечок у мережі. Більшість шанувальників впевнені, що вона зробила пластику, але сама зірка заперечує цей факт.

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Як би там не було, Кім вдалося неможливе: навіть стрункі довгоногі моделі загубилися на її тлі. Свої форми зірка увічнила у флаконах духів та інших предметах своїх марок. А пізніше почала випускати стягуючу білизну, яка покликана зробити параметри жінок досконалими.