KAZKA, Alyona Alyona и другие звезды, которым пышные формы в карьере только помогли

Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая уверена - в наше время ты можешь быть любым. А потому никогда не воспринимала комментарии хейтеров по поводу ее форм всерьез. По словам выбывшей участницы проекта "Танці з зірками", главное для нее - чувствовать себя комфортно в своем теле. На проекте звезда сбросила около 20 кг, приблизившись к своему оптимальному весу в 80 кг.

В то же время Саша считает, что 99% людей недовольны своей внешностью, и это никак не связано с килограммами. Сама она стремится обрести гармонию, научившись принимать свое тело. А еще - уделять ему время.

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

"Мне нужно просто чувствовать себя комфортно, мне надо знать, что я могу на беговой дорожке пройти час, что я могу нормально позаниматься и у меня не будет одышки. Поэтому все-таки поддерживать себя очень полезно", - рассуждает певица.

Alyona Alyona

Украинская рэперша привыкла бросать вызовы как себе, так и обществу. В одной из недавних фотосессий девушка оголилась, тем самым призывая любить свое тело. При этом она подчеркивает: принимать - не значит ничего не делать. Так, в прошлом году на карантине Алена устраивала себе челлендж по похудению. Певица смело обнародовала свой вес - 127,4 кг и попросила поддержки публики, чтобы скинуть лишние 29 кг.

Также артистка участвовала в танцевальном проекте, главным достижением которого считает возможность вдохновить своих поклонников на танцы и активный образ жизни.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Кейт Аптон

Американская модель и актриса - пример необычного сочетания модельной внешности и достаточно пышных форм, от которых сходит в ума весь мир. Параметры не только не помешали Кейт ходить по подиуму наравне со "стандартными" моделями, украшать обложки глянца, но и сделали ее обладательницей статуса самой желанной женщины в мире по версии издания People.

Кейт Аптон (фото: instagram.com/kateupton)

Эшли Грэм

Одна из самых известных моделей plus size давно стала негласной королевой всех женщин крупной комплекции. Эшли любит демонстрировать любовь к своему телу, показывая реальные фото с целлюлитом и складочками. И от этого чувства поклонников к звезде только усиливаются. Как и агентов. Пышные формы Грэм никогда не были преградой к участию в модельном шоу или откровенной съемке, даже напротив. Также Эшли создала свою линию купальников для женщин всех размеров, в которых каждая из нас может почувствовать себя сексуальной.

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ким Кардашьян

Бизнесвумен, телезвезда и одна из самых влиятельных женщин планеты сделала пышные формы модными. Она не только не стремилась "ухудить" свою от природы аппетитную фигуру, но и всячески способствовала ее узнаваемости, превратив в бренд. Ягодицы Ким - особый предмет ее гордости и вечных споров в сети. Большинство поклонников уверены, что она сделала пластику, но сама звезда отрицает этот факт.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Как бы там ни было, Ким удалось невозможное: даже стройные длинноногие модели потерялись на ее фоне. Свои формы звезда увековечила в флаконах духов и других предметах своих марок. А позже начала выпускать утягивающее белье, которое призвано сделать параметры женщин совершенными.