"Не відчувала тиску": Денисенко зізналася, що насправді криється за ідеальними стосунками із Савранським

Сила у м'якості та спокої

Відповідаючи на запитання, чи погоджується вона з думкою, що сильні жінки притягують сильних чоловіків, артистка зізналася, що таку позицію не поділяє.

"Чесно кажучи, не зовсім. Інколи буває навіть навпаки: сильному чоловікові потрібна більш слабка жінка, з якою він не буде змагатися", - сказала вона.

Денисенко наголосила, що Савранський є одним із найбільш психологічно врівноважених людей, яких вона зустрічала.

"У нас із Юрієм дуже особливі стосунки. Це один із психологічно найстабільніших чоловіків, яких я взагалі зустрічала у своєму житті. І один із найспокійніших. Навіть у моменти, коли я дозволяла собі дуже багато різних емоцій, він завжди казав: "З тобою все в порядку". Я ніколи не відчувала від нього тиску", - поділилася акторка.

Наталка Денисенко та її коханий - Юрій Савранський (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

За її словами, саме ця внутрішня рівновага коханого й стала основою їхніх стосунків.



"Тому його сила - у м'якості й спокої. Якби поруч зі мною був чоловік сильний у класичному розумінні - більш домінантний, більш владний, - думаю, ми б навіть не зійшлися", - додала Денисенко.

Секрет щасливих стосунків

Акторка переконана, що різниця в характерах лише зміцнила їхню пару. На її думку, саме відмінність в емоційності допомогла їм побудувати гармонійні взаємини.

"Наші відмінності в емоціях, навпаки, допомогли побудувати гармонійні стосунки", - зауважила вона.

До всього Наталка пояснила, чому багато людей називають їхню пару прикладом для наслідування.

"А якщо нас і вважають прикладом, то, напевно, тому, що і я, і Юрій у наших стосунках обрали себе. Обрали жити так, як хочемо саме ми, а не так, як від нас очікують інші. І обрали своє щастя", - підсумувала Денисенко.

Що ще відомо про пару

Наталка Денисенко та Юрій Савранський перестали приховувати свої стосунки наприкінці 2025 року, хоча ще до цього в мережі активно обговорювали можливий роман пари. Згодом акторка підтвердила, що вони разом.

У червні цього року Савранський зробив коханій пропозицію руки й серця під час спільної подорожі до Туреччини. Освідчення відбулося біля античного храму Аполлона в місті Сіде, а Денисенко відповіла згодою.

Закохані вже неодноразово говорили, що не планують довго відкладати весілля. Наразі вони займаються підготовкою до майбутньої церемонії та поступово діляться подробицями особистого життя.

Для Наталки цей шлюб стане другим. Вона виховує сина Андрія від попереднього шлюбу з актором Андрієм Федінчиком. За словами артистки, хлопчик тепло прийняв нового обранця мами й між ними склалися добрі стосунки.

Сам Юрій Савранський також має досвід сімейного життя та виховує двох дітей від попереднього шлюбу.