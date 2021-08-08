Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезона

Я не призываю всех сию же секунду запрыгивать на каблуки и бежать покорять вселенную. Для здоровья и удобства нет ничего лучше кроссовок. И мы их уже никому и ни за что не отдадим без боя. Но вы все же сохраните шпаргалку самых актуальных каблуков этого сезона.