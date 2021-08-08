Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезона

Нашим мужчинам, кажется, никогда не стать подкаблучниками! Максимум - подкроссовочниками. Потому что на сотню девчонок, по статистике, всего лишь одна - на каблуках. И это не точно.
Стилист Зоя Панина показала в своем Instagram, какие каблуки будут в тренде осенью 2021.
Для тех, кто все же понимает, что каблуки меняют весь образ: сразу спинка ровнее, грудь - выше, взгляд - ярче.
Я не призываю всех сию же секунду запрыгивать на каблуки и бежать покорять вселенную. Для здоровья и удобства нет ничего лучше кроссовок. И мы их уже никому и ни за что не отдадим без боя. Но вы все же сохраните шпаргалку самых актуальных каблуков этого сезона.
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Какие каблуки выбираете (фото: https://www.instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист показала топ вещей для августа 2021, достаем броги.