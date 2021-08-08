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Трапеція і перевернутий конус: стиліст показала найактуальніші підбори осіннього сезону

Автор: Тетяна Турчанікова

Нашим чоловікам, здається, ніколи не стати підкаблучниками! Максимум - підкросівочниками. Тому що на сотню дівчат, за статистикою, всього лише одна - на підборах. І це не точно.

Стиліст Зоя Паніна показала у своєму Instagram, які каблуки будуть в тренді восени 2021.

Для тих, хто все ж розуміє, що каблуки змінюють весь образ: відразу спинка рівніше, груди - вище, погляд - яскравіше.

Я не закликаю всіх цю ж секунду застрибувати на каблуки і бігти підкорювати всесвіт. Для здоров'я і зручності немає нічого кращого кросівок. І ми їх вже нікому і ні за що не віддамо без бою. Але ви все ж збережете шпаргалку найактуальніших каблуків цього сезону.

З каблуками легко виглядати стильно (фото: instagram.com/leoniehanne)

Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів

Які підбори будуть в тренді в цьому сезоні: шпаргалка

  • Шпилька і цеглинка

  • Конус і фігурний

Мотиви 80 - х, спідниці-плісе, прилеглий крій: стиліст розповіла, що буде модно восени 2021

  • Віденський каблук

  • Стовпчик і kitten heel

  • Перевернутий конус

  • Танкетка і платформа

Залиште білу сорочку вдома: стиліст назвала топ-3 речі для трендового відпустки

  • Трапеція і ковбойський

  • Авангардний

Які підбори обираєте? (фото: https://www.instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала топ речей для серпня 2021, дістаємо броги.

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