Безугла подає до суду на Тараса Тополю: "За шахрайство"

Мар'яна Безугла подає до суду на Тараса Тополю: що відомо

Вона оголосила про намір подати до суду, звинувативши співака у шахрайстві.

Крім того, збирається дізнатися подробиці його служби у війську.

"Готую запит, де і як він проходив службу, і чи немає там такого ж випадку, як у Шабуніна з "відрядженнями". Впевнена, що є", - написала вона.

"Концерти і тусовки під час війни самі себе не проведуть. Але одним СІЗО, а іншим - ОП", - додала депутатка.

Вона назвала Тополю пристосуванцем, у якого нібито є "дах".

"Тополя - це, як Гайдай, обнаглілі пристосуванці, які вважають, що в них абсолютний дах. Посередній співак, який "порішав", - заявила вона.

Депутатка знову згадала за карму і наголосила, що вона наздожене співака. Вона також прикріпила дві світлини, на яких Тополя позує в компанії Зеленського та Єрмака, таким чином, вочевидь, натякаючи на його зв'язки з владою.

"Жаль тільки, що керівництво держави таких підпускає, адже вони марають його своїм слизом і показують нерозбірливість зв'язків. Друге фото, зокрема, з теперішньої "служби" Тараса 13 серпня 2025. "Молодіжний форум", - написала вона.

Допис Безуглої (скриншот)

Що відомо про ворожнечу Тополі та Безуглої

Нагадаємо, напередодні соліст "Антитіл" подав до суду на депутатку. Він вимагає спростування її звинувачення у його "фейковій мобілізації" та нібито відсутності служби у Збройних силах України.

"Безугла нестиме за це відповідальність у суді", - констатував він.

Причиною такого рішення став допис депутатки, яка глузувала з артиста після масованої атаки на Київ 23 червня. Тоді розтрощило його квартиру.

Згодом Тополя відкрив збір коштів на психіатра для Безуглої. У відповідь вона заявила, що "прийме мільйон і віддасть його на дрони-перехоплювачі".

Зрештою артист зміг зібрати 500 тисяч гривень. Після відмови Мар'яни пройти діагностику та лікування він вирішив передати їх на потреби дітей загиблих побратимів 130 Батальйону ТРО. Це було альтернативою результатів збору.