Безуглая подает в суд на Тараса Тополю: "За мошенничество"

Марьяна Безуглая подает в суд на Тараса Тополю: что известно

Она объявила о намерении подать в суд, обвинив певца в мошенничестве.

Кроме того, собирается узнать подробности его службы в армии.

"Готовлю запрос, где и как он проходил службу, и нет ли там такого же случая, как у Шабунина с "командировками". Уверена, что есть", - написала она.

"Концерты и тусовки во время войны сами себя не проведут. Но одним СИЗО, а другим - ОП", - добавила депутатка.

Безуглая назвала Тополю приспособленцем, у которого якобы есть "крыша".

"Тополя - это, как Гайдай, обнаглевшие приспособленцы, которые считают, что у них абсолютная крыша. Посредственный певец, который "порешал", - заявила она.

Депутатка снова вспомнила за карму и подчеркнула, что она догонит певца. Она также прикрепила две фотографии, на которых Тополя позирует в компании Зеленского и Ермака, таким образом, видимо, намекая на его связи с властями.

Безуглая прикрепила две фотографии, на которых Тополя позирует в компании Зеленского и Ермака, таким образом намекая на его связи с властью.

"Жаль только, что руководство государства таких подпускает, ведь они марают его своей слизью и показывают неразборчивость связей. Второе фото, в частности, с нынешней "службы" Тараса 13 августа 2025. "Молодежный форум", - написала она.

Сообщение Безуглой (скриншот)

Что известно о вражде Тополя и Безуглой

Напомним, накануне солист "Антитіл" подал в суд на депутата. Он требует опровержения ее обвинений в его "фейковой мобилизации" и якобы отсутствии службы в Вооруженных силах Украины.

"Безуглая будет нести за это ответственность в суде", - констатировал он.

Причиной такого решения стало сообщение депутата, которая смеялась над артистом после массированной атаки на Киев 23 июня. Тогда разгромило его квартиру.

Потом Тополя открыл сбор средств на психиатра для Безуглой. В ответ она заявила, что "примет миллион и отдаст его на дроны-перехватчики".

В конце концов артист смог собрать 500 тысяч гривен. После отказа Марьяны пройти диагностику и лечение он решил передать их на нужды детей погибших собратьев 130 Батальона ТРО. Это было альтернативой результатов сбора.