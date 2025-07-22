Стало відомо, де "переховується" дружина CEO Astronomer, якого заскочили за зрадою на концерті

Де зараз дружина Енді Байрона

Як повідомляє видання, жінка веде кризові перемовини щодо шлюбу, уникаючи публічності.

На підтримку 50-річної Меган прибула родина - зокрема її старша сестра Маура. Це сталося після того, як відео з обіймами її чоловіка з головною HR-менеджеркою компанії Крістін Кебот на концерті Coldplay у Бостоні стало вірусним.

Подружжя потрапило на "камеру поцілунку" й марно намагалося сховатися від великого екрана.

"У них або роман... або вони дуже сором'язливі", - іронічно прокоментував фронтмен гурту Кріс Мартін.

Меган втекла з їхнього основного будинку в Массачусетсі, вартістю 1,4 мільйона доларів, і оселилася в родинному маєтку в Кеннебанку.

Публічно вона ніяк не коментувала ситуацію, але прибрала прізвище чоловіка з соцмереж і повернулася до дівочого - Керріган.

З Facebook також зникли родинні фото з чоловіком і синами.

На тлі скандалу зради, суспільна реакція розділилася: деякі сусіди підтримують родину, інші - обурені поведінкою Байрона.

Один з місцевих жителів назвав його вчинок "огидним" і закликав ЗМІ залишити сім’ю в спокої.

Чи навідувався Байрон до дружини після скандалу - невідомо. Водночас компанія Astronomer офіційно оголосила про його відставку.

"Наші лідери мають бути прикладом. Цей стандарт не було дотримано. Енді Байрон подав у відставку, і правління її прийняло", - йшлося у заяві.

Замість Байрона тимчасово компанією керує співзасновник Піт ДеДжой. Хоча репутаційний удар виявився болючим, у компанії запевнили, що продовжують розвивати свій продукт та підтримувати клієнтів.

Ще кілька днів до скандалу Байрон з’явився на Нью-Йоркській фондовій біржі, де святкував залучення $93 мільйонів інвестицій у рамках раунду серії D.

Тоді він називав це "величезною можливістю" і говорив про "захопливі перспективи".

52-річна Крістін Кебот, з якою його заскочили на концерті, приєдналася до Astronomer восени 2024 року.

Глава Astronomer і HR-директор засвітилися на kiss cam (фото: pagesix.com)

У пресрелізі Байрон називав її ідеальною кандидаткою з винятковими лідерськими якостями.

Виявилося, що вона також заміжня - за гендиректором Privateer Rum Ендрю Кеботом.

Крістін мала досвід роботи в кількох компаніях і входила до дорадчої ради Privateer Rum.

Її шлюб з Кеботом триває, принаймні офіційно. Подружжя нещодавно придбало будинок у Нью-Гемпширі за 2,2 млн доларів, а раніше продали іншу нерухомість за понад 1 млн доларів.

Крістін Кебот (фото: linkedin.com/ Kristin Cabot)

Крістін, Енді Байрон і Ендрю Кебот наразі не коментують ситуацію. Усі троє, за повідомленнями, були відправлені у відпустку ще до офіційної відставки Байрона.

З чого все починалося

Скандальний випадок трапився під час концерту британського гурту Coldplay цього тижня на стадіоні Gillette Stadium у Бостоні.

Під час виступу музиканти використали традиційну "камеру поцілунків" (kiss cam), і її камера випадково зупинилась на парі, якими виявилися Байрон та його колега - директорка HR компанії Astronomer Крістін Кебот.

На великому екрані було видно, як CEO обіймає підлеглу, поклавши руки їй на талію.