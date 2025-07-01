"Знайшли хорошу клініку". Тополя зібрав 500 тисяч гривень на "допомогу Безуглій": куди підуть гроші

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відзвітував щодо збору на "психіатра" депутатці Мар'яні Безуглій, яка глузувала з руйнування його квартири внаслідок російського удару.
Наразі музиканту вдалося зібрати понад 500 тисяч грн. РБК-Україна з посиланням на допис Тополі в Instagram розповідає, куди підуть кошти.
"Ми ретельно проаналізували всі варіанти та знайшли хорошу клініку та фахівців, які готові допомогти. Для старту лікування залишився один важливий крок - добровільна згода (заява) пацієнтки", - пожартував артист.
Він опублікував зразок заяви, яку Безуглій потрібно підписати добровільно для початку лікування.
"Марʼяно, підпиши! Ми поруч, щоб підтримати. Зібрані кошти будуть переведені прозоро, напряму на рахунок медичної установи. Жодної копійки пацієнту на руки", - додав він.
Тополя також зазначив, що у разі відмови Марʼяни від лікування, тобто підписання заяви, всі кошти будуть переведені на потреби дітей загиблих побратимів 130 Батальйону ТРО, у якому він служив.
В коментарях одні користувачі висловили підтримку, назвавши ідею збору "геніальною" і оцінивши жарт.
Деякі вважають таку манеру комунікації абсурдною та закликають одразу відправити гроші на потреби дітей загиблих.
У своєму дописі на Facebook народна депутатка поглузувала з трагедії артиста та звинуватила його у "симуляції служби". Вона заявила, що російський удар 23 червня по його квартирі - це "карма".
Ця заява спровокувала хвилю обурення серед українців. У відповідь Тополя оголосив "збір коштів на психіатра" Безуглій. Сама ж політикиня заявила, що віддасть зібрані гроші на дрони-перехоплювачі.
Нагадаємо, під час масованого ракетно-дронового удару по Києву постраждала квартира Тополі. Вибуховою хвилею розтрощило вікна, вирвало двері. В помешканні панував безлад.
В ексклюзивному коментарі РБК-Україна дружина фронтмена "Антитіл", Олена Тополя, розповіла, як вони оговтуються після обстрілу та в яких умовах живуть.
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