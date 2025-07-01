"Знайшли хорошу клініку". Тополя зібрав 500 тисяч гривень на "допомогу Безуглій": куди підуть гроші

"Ми ретельно проаналізували всі варіанти та знайшли хорошу клініку та фахівців, які готові допомогти. Для старту лікування залишився один важливий крок - добровільна згода (заява) пацієнтки", - пожартував артист.

Він опублікував зразок заяви, яку Безуглій потрібно підписати добровільно для початку лікування.

"Марʼяно, підпиши! Ми поруч, щоб підтримати. Зібрані кошти будуть переведені прозоро, напряму на рахунок медичної установи. Жодної копійки пацієнту на руки", - додав він.

Тополя також зазначив, що у разі відмови Марʼяни від лікування, тобто підписання заяви, всі кошти будуть переведені на потреби дітей загиблих побратимів 130 Батальйону ТРО, у якому він служив.

Як відреагували в мережі

В коментарях одні користувачі висловили підтримку, назвавши ідею збору "геніальною" і оцінивши жарт.

Деякі вважають таку манеру комунікації абсурдною та закликають одразу відправити гроші на потреби дітей загиблих.

"Мені на неї реально шкода грошей".

"Тарасе, ви обовʼязково відзвітуйте про інше - про допомогу дітям, як ви написали "до копійки" От на це дуже чекаємо! Щоб не фотозвітами єдиними".

"Насправді це дурний збір, хіба потім ці гроші підуть на допомогу хлопцям. Бо ж ви примусово не госпіталізуєте, і це все брєд ось цей збір на психіатра".

"Тарасе, ви молодець".

"А чого то таке їй "дороге" лікування, на рашку її відправити, там і психіатр не знадобиться, там всі свої".

"Не треба марнувати гроші на невиліковно психічно хворих. Все одно не допоможе. Краще вже на потреби".

"Геніально".

Що відомо про скандал з Безуглою та Тополею

У своєму дописі на Facebook народна депутатка поглузувала з трагедії артиста та звинуватила його у "симуляції служби". Вона заявила, що російський удар 23 червня по його квартирі - це "карма".

Ця заява спровокувала хвилю обурення серед українців. У відповідь Тополя оголосив "збір коштів на психіатра" Безуглій. Сама ж політикиня заявила, що віддасть зібрані гроші на дрони-перехоплювачі.

Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Нагадаємо, під час масованого ракетно-дронового удару по Києву постраждала квартира Тополі. Вибуховою хвилею розтрощило вікна, вирвало двері. В помешканні панував безлад.

В ексклюзивному коментарі РБК-Україна дружина фронтмена "Антитіл", Олена Тополя, розповіла, як вони оговтуються після обстрілу та в яких умовах живуть.