Золотые правила моделей плюс-сайз: стилист открыла, как выглядеть на два размера меньше

Не только моделям плюс-сайз, но любой девушке хочется казаться еще стройнее, особенно - на фото! Оказывается, это легко сделать при помощи одежды.
Стилист Файила Кадырова в своем блоге в Instagram назвала пять приемов - золотых правил моделей плюс-сайз, которые помогают им выглядеть на все сто процентов на любом фото и показах.
Знаменитые модели давйно пользуются этими правилами (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)
Что взять на море из одежды: стилист дала готовую капсулу, которая поместится в рюкзак
Корректирующее белье - половина успеха в вашем желании выглядеть стройнее. Современное корректирующее / моделирующее белье творит чудеса! Им не пренебрегают даже голливудские дивы размера XS и X.
Полуприлегающий крой - изделия мягко повторяют контуры вашего тела, а при правильной плотности тканей, даже скрывает недочеты, особенности и нюансы фигуры.
Мотивы 80-х, юбки-плиссе, прилегающий крой: стилист рассказала, что будет модно осенью 2021
Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов
Любой девушке хочется выглядеть еще немного стройнее (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)
Такое платье украсит всех (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист назвала топ вещей, которые нужны в августе каждой.