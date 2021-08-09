Золоті правила моделей плюс-сайз: стиліст відкрила, як виглядати на два розміри менше

Не тільки моделям плюс-сайз, але будь-якій дівчині хочеться здаватися ще стрункішою, особливо - на фото! Виявляється, це легко зробити за допомогою одягу.
Стиліст Файіла Кадирова у своєму блозі в Instagram назвала п'ять прийомів - золотих правил моделей плюс-сайз, які допомагають їм виглядати на всі сто відсотків на будь-якому фото і показах.
Знамениті моделі давйно користуються цими правилами (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)
Що взяти на море з одягу: стиліст дала готову капсулу, яка поміститься в рюкзак
Коригуюча білизна - половина успіху у вашому бажанні виглядати стрункіше. Сучасна коригуюча / моделююча білизна творить чудеса! Їм не нехтують навіть голлівудські діви розміру XS і X.
Полуприлягаючий крій - вироби м'яко повторюють контури вашого тіла, а при правильній щільності тканин, навіть приховують недоліки, особливості та нюанси фігури.
Мотиви 80-х, спідниці-плісе, прилеглий крій: стиліст розповіла, що буде модно восени 2021
Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів
Будь-якій дівчині хочеться виглядати ще трохи стрункішою (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)
Таке плаття прикрасить всіх (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст назвала топ речей, які потрібні в серпні кожній.