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Золоті правила моделей плюс-сайз: стиліст відкрила, як виглядати на два розміри менше

Автор: Тетяна Турчанікова

Не тільки моделям плюс-сайз, але будь-якій дівчині хочеться здаватися ще стрункішою, особливо - на фото! Виявляється, це легко зробити за допомогою одягу.

Стиліст Файіла Кадирова у своєму блозі в Instagram назвала п'ять прийомів - золотих правил моделей плюс-сайз, які допомагають їм виглядати на всі сто відсотків на будь-якому фото і показах.


Знамениті моделі давйно користуються цими правилами (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)

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П'ять прийомів, які допоможуть виглядати на пару розмірів худіше

  • Коригуюча білизна - половина успіху у вашому бажанні виглядати стрункіше. Сучасна коригуюча / моделююча білизна творить чудеса! Їм не нехтують навіть голлівудські діви розміру XS і X.

  • Полуприлягаючий крій - вироби м'яко повторюють контури вашого тіла, а при правильній щільності тканин, навіть приховують недоліки, особливості та нюанси фігури.

  • Співмірність - один з основних, але недооцінених прийомів стрункості. Повірте, іноді навіть така дрібниця, як ширина каблука, може змастити враження від образу.

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  • Намагайтеся створювати луки, в яких буде простежуватися вертикаль, тоді ваші форми будуть виглядати вужчими, пласкішими та менш важкими.

Прості прийоми від стиліста, якими давно користуються моделі плюс-сайз (фото: instagram.com/faila_spb)

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Будь-якій дівчині хочеться виглядати ще трохи стрункішою (фото: instagram.com/aubreynotaudreyy)

  • Навіть маючи пишні форми, не варто забувати про свою жіночність. Вашим помічником може стати плаття на запАх, яке підкреслить спокусливі вигини і витягне силует.

Таке плаття прикрасить всіх (фото: instagram.com/faila_spb)

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