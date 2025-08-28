"Больше ответственности". Притула рассказал о переменах в жизни после рождения сына

Волонтер и телеведущий Сергей Притула в начале августа стал отцом в четвертый раз. В семье появился сын Марко. Появление еще одного ребенка стало особенным событием в его жизни.
Как сообщает РБК-Украина, откровенными эмоциями об отцовстве Притула поделился в комментарии "ЖВЛ Представляє".
Он подтвердил, что мальчик появился на свет 1 августа. Его появление стало огромной радостью для семьи.
Сейчас Притула переживает особый этап: его старший сын Дмитрий отправляется во взрослую жизнь и одновременно в семье появился еще один мальчик.
"Это тот момент, когда старший сын уже выпорхивает из семейного гнездышка в самостоятельную жизнь. Ему 16 лет, он уже живет сам. И тут - мальчишеская составляющая в семье обновилась", - поделился он.
Теперь у Сергея и его жены Екатерины есть не только 8-летняя дочь Соломия и 4-летняя Стефания, но и маленький Марко.
По словам звездного папы, появление сына стало для него не только радостью, но и новым вызовом.
"У моей жены появляется новый прекрасный опыт быть мамой мальчика. У меня появляется еще больше ответственности и определенные сложности в том, как найти баланс распределения времени на семью, работу, где-то, возможно, минимизировать какие-то командировки и т.д.", - отметил он.
Появление ребенка на фоне полномасштабной войны заставило Сергея почувствовать разный спектр эмоций - тревогу, страх за жизнь и будущее.
Однако в конце концов он пришел к осознанию, что каждая новая жизнь, появление маленького украинца, является маленькой победой.
"Это наша маленькая победа и его независимость", - отметил он.
Именно поэтому он решил показать малыша, которому еще нет и месяца, в видео на День независимости. Тогда Притула растрогал роликом с мальчиком, цитируя стихотворение Василия Симоненко.
Напомним, старший сын Притулы появился в первом браке с Юлией Андрийчук.
В этом году парень окончил школу. Ранее мы рассказывали, как звездный папа поздравил выпускника.
Вас также может заинтересовать: