У новому трейлері 2 сезону "Венздей" заінтригували поверненням відомого героя (відео)

Що показали у новому трейлері "Венздей"

У відео головна героїня прокидається після коми, в яку впала внаслідок останньої сутички з Тайлером.

Справжнім здивуванням для неї стає поява знайомого обличчя - директорки Вімс (Гвендолін Крісті), яка загинула у фіналі першого сезону.

Перевдягнена у медсестру вона жартівливо звернулася до Венздей.

"Прокидайся, сонечко! Готова до губчастої ванни?" - заявила вона.

Далі дія переноситься у світ снів із дверима в нікуди та гігантською статуєю горгони з каміном у роті.

Хто повернеться у другій частині "Венздей" (скриншот)

Глядачі також побачать, як героїня Дженни Ортеги нарешті зізнається Енід, що на них обох полює Тайлер, і вона планує цьому завадити.

Проте подруга звинувачує її в тому, що злочинець втік. У цей момент Вімс стає на бік Енід, хоча та її не бачить.

Кадри з другої частини "Венздей-2" (скриншоти)

Додаткову інтригу додав загадковий голос у фіналі трейлера, який нагадує Леді Гагу.

"Обережно, за все доведеться заплатити", - йдеться у ролику.

Як відомо, артистка може втілити у серіалі викладачку академії Невермор, яка спеціалізується на темних мистецтвах.

Коли вийде продовження 2 сезону "Венздей"

Перші чотири серії вийшли 6 серпня і вже потрапили у топ переглядів Netflix із понад 50 мільйонами глядачів по всьому світу.

Прем’єра другої половини сезону запланована на 3 вересня.



