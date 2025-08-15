У новому трейлері 2 сезону "Венздей" заінтригували поверненням відомого героя (відео)

На Netflix вийшов трейлер другої частини нового сезону популярного серіалу "Венздей". На фанатів чекає несподіванка - повернення персонажки, яка загинула у фіналі першого сезону.
РБК-Укрїна розповідає, коли вийдуть нові епізоди серіалу та чим потішать глядачів у продовженні.
У відео головна героїня прокидається після коми, в яку впала внаслідок останньої сутички з Тайлером.
Справжнім здивуванням для неї стає поява знайомого обличчя - директорки Вімс (Гвендолін Крісті), яка загинула у фіналі першого сезону.
Перевдягнена у медсестру вона жартівливо звернулася до Венздей.
"Прокидайся, сонечко! Готова до губчастої ванни?" - заявила вона.
Далі дія переноситься у світ снів із дверима в нікуди та гігантською статуєю горгони з каміном у роті.
Глядачі також побачать, як героїня Дженни Ортеги нарешті зізнається Енід, що на них обох полює Тайлер, і вона планує цьому завадити.
Проте подруга звинувачує її в тому, що злочинець втік. У цей момент Вімс стає на бік Енід, хоча та її не бачить.
Додаткову інтригу додав загадковий голос у фіналі трейлера, який нагадує Леді Гагу.
"Обережно, за все доведеться заплатити", - йдеться у ролику.
Як відомо, артистка може втілити у серіалі викладачку академії Невермор, яка спеціалізується на темних мистецтвах.
Перші чотири серії вийшли 6 серпня і вже потрапили у топ переглядів Netflix із понад 50 мільйонами глядачів по всьому світу.
Прем’єра другої половини сезону запланована на 3 вересня.
Раніше ми розповідали, чому серіал покинув Персі Гайнз-Вайт та як у продовжені пояснили зникнення його героя.
Також обговорювали, як новий образ Кетрін Зета-Джонс у "Венздей 2" спровокував палкі дискусії в соцмережах.
Вас також може зацікавити:
При написанні матеріалу були використані такі джерела: Netflix, Variety.