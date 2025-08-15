В новом трейлере 2 сезона "Уэнсдей" заинтриговали возвращением известного героя (видео)

На Netflix вышел трейлер второй части нового сезона популярного сериала "Уэнсдей". Фанатов ждет неожиданность - возвращение героини, которая погибла в финале первого сезона.
РБК-Украина рассказывает, когда выйдут новые эпизоды сериала и чем порадуют зрителей в продолжении.
В видео главная героиня просыпается после комы, в которую впала в результате последней схватки с Тайлером.
Настоящим удивлением для нее становится появление знакомого лица - директора Уимс (Гвендолин Кристи), которая погибла в финале первого сезона.
Переодетая в медсестру она шутливо обратилась к Уэнсдей.
"Просыпайся, солнышко! Готова к губчатой ванне?" - заявила она.
Далее действие переносится в мир снов с дверью в никуда и гигантской статуей горгоны с камином во рту.
Зрители также увидят, как героиня Дженны Ортеги наконец признается Энид, что на них обоих охотится Тайлер, и она планирует этому помешать.
Однако подруга обвиняет ее в том, что преступник сбежал. В этот момент Уимс становится на сторону Энид, хотя та ее не видит.
Дополнительную интригу добавил загадочный голос в финале трейлера, который напоминает Леди Гагу.
"Осторожно, за все придется заплатить", - говорится в ролике.
Как известно, артистка может воплотить в сериале преподавательницу академии Невермор, которая специализируется на темных искусствах.
Первые четыре серии вышли 6 августа и уже попали в топ просмотров Netflix с более чем 50 миллионами зрителей по всему миру.
Премьера второй половины сезона запланирована на 3 сентября.
При написании материала были использованы следующие источники: Netflix, Variety.