В новом трейлере 2 сезона "Уэнсдей" заинтриговали возвращением известного героя (видео)

Что показали в новом трейлере "Уэнсдей"

В видео главная героиня просыпается после комы, в которую впала в результате последней схватки с Тайлером.

Настоящим удивлением для нее становится появление знакомого лица - директора Уимс (Гвендолин Кристи), которая погибла в финале первого сезона.

Переодетая в медсестру она шутливо обратилась к Уэнсдей.

"Просыпайся, солнышко! Готова к губчатой ванне?" - заявила она.

Далее действие переносится в мир снов с дверью в никуда и гигантской статуей горгоны с камином во рту.

Кто вернется во второй части "Уэнсдей" (скриншот)

Зрители также увидят, как героиня Дженны Ортеги наконец признается Энид, что на них обоих охотится Тайлер, и она планирует этому помешать.

Однако подруга обвиняет ее в том, что преступник сбежал. В этот момент Уимс становится на сторону Энид, хотя та ее не видит.

Кадры из второй части "Уэнсдей-2" (скриншоты)

Дополнительную интригу добавил загадочный голос в финале трейлера, который напоминает Леди Гагу.

"Осторожно, за все придется заплатить", - говорится в ролике.

Как известно, артистка может воплотить в сериале преподавательницу академии Невермор, которая специализируется на темных искусствах.

Когда выйдет продолжение 2 сезона "Уэнсдей"

Первые четыре серии вышли 6 августа и уже попали в топ просмотров Netflix с более чем 50 миллионами зрителей по всему миру.

Премьера второй половины сезона запланирована на 3 сентября.



